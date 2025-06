REGIONALI CAMPANIA, IL PRIMO CONTATTO DE LUCA-SCHLEIN DOPO MESI DI POLEMICHE E INSULTI. INTANTO C’E’ CHI INSISTE SU MANFREDI IN LUOGO DI FICO

Passiamo alla ciccia. Cosa si sono detti, invece, al telefono? Non essendo provvisti di doti vaticinatorie si possono fare ipotesi e consultare fonti. Il fronte del Nazareno parla di un «confronto sui problemi campani». Insomma sulla prospettiva politica si riaggiorneranno. Difficile però credere che De Luca non abbia chiarito con ruvidezza che per lui un punto imprescindibile «è la continuità amministrativa. E il riconoscimento del lavoro svolto». Dei «miracoli» insomma. «Alcune cose sono positive altre vanno migliorate, nessuno disconoscerà il lavoro fatto, ma su altre bisognerà fare di più», è la sintesi di parte Schlein. In Campania, in verità, non è proprio così visto le bordate di alcuni esponenti dem, da Marco Sarracino a Sandro Ruotolo. Altra questione assai spinosa è il veto di De Luca su Roberto Fico. «Il candidato non c’è ancora, quindi non possono esserci veti», è la posizione ufficiale.