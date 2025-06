Gara di nuoto per bambini finisce con una rissa tra due mamme

Condividi

Una gara di nuoto tra bambini, l’ultima della stagione prima della pausa estiva, si è trasformata in una rissa tra mamme. E’ successo nel pomeriggio al palazzetto dello sport di Bordighera (Imperia). Al termine della competizione, le mamme si sono recate nelle docce presenti negli spogliatoi della struttura per lavare le rispettive figlie. Qui, due donne hanno iniziato a discutere e dalle parole si è presto passati ai fatti: le due signore si sono picchiate davanti ai bambini, che in preda al terrore hanno iniziato ad urlare.













