PSG TROPPO FORTE PER L’INTER: 5-0. LA CHAMPIONS E’ DI LUIS ENRIQUE E KVARA

Partita senza storia. Paris Saint Germain stellare, l’Inter poco in partita travolto da gol, velocità e gioco 5-0. Francesi in gol al 12′ con l’ex Hakimi: splendida imbucata di Vitinha per Douè che serve Hakimi, bravo a depositare in rete a porta praticamente spalancata. Il bis pochi minuti dopo al 20′ con Douè. Ottima transizione di Kvara e Dembelé, con quest’ultimo che serve Douè, bravo a concludere di prima intenzione con il destro. Decisiva la deviazione di Dimarco che spiazza Sommer. Inter in balia dei francesi. I nerazzurri nel finale del tempo raccolgono le forze e la convinzione, ci provano ma non trovano spazi. Al 63′ ecco il 3-0 ancora con Douè. Verticalizzazione improvvisa del Psg con Dembelè prima e Vitinha poi, quest’ultimo bravissimo a pescare Doué, bravo a battere Sommer con il destro. La coppa prende la via di Parigi. La botta finale, il 4-0 arriva con Kvaratskhelia. Contropiede fulmineo del Psg con Dembelè che innesca Kvara, bravissimo e freddo a battere Sommer con il mancino. Il PSG sfiora il 5-0 in un paio di occasioni, con l’Inter in balia dei francesi. Gol che arriva all’86’ con Mayulu. La coppa dalle grandi orecchie va all’ombra della Torre Eiffel.