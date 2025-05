GIUGLIANO, CATALANO PER IL DOPO BERTOTTO? L’ALLENATORE PUGLIESE E’ IN POLE

Condividi

Visite: 77

27 Visite

Il Giugliano, nelle prossime ore, definirà uno degli aspetti più attesi dalla tifoseria, quello relativo all’eventuale permanenza del tecnico Valerio Bertotto. Le strade – ormai non è più mistero – potrebbero separarsi, dopo due anni e due qualificazioni ai playoff. L’allenatore piemontese è ancora legato da un anno di contratto, ma rumors sempre più insistente fanno ritenere che l’addio sia ormai cosa certa. Prima di salutarsi, naturalmente, occorrerà trovare un accordo che soddisfi entrambi le parti. Se Bertotto dovesse saltare, come riporta Il Mattino, sulla panchina gialloblu – per la stagione 2025-2026 – potrebbe sedere Raimondo Catalano, 50enne tecnico pugliese, nell’ultima stagione alla guida della Primavera del Bari. Un altro nome caldo è quello di Giacomo Modica, 60 anni, ex trainer del Messina. In precedenza si era vociferato anche di un interessamento per Vincenzo Maiuri, attuale allenatore della Cavese, corteggiato però con insistenza anche dal Treviso. Sembra definitivamente tramontata, invece, l’ipotesi Paolo Cannavaro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews