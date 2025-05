MARANO, LE COMPOSTIERE DONATE AL COMUNE DALLA REGIONE E MAI CONSEGNATE ALLA CITTADINANZA. MARCISCONO DA ANNI IN UN LOCALE CONFISCATO

Condividi

Sono lì da anni, in un bene confiscato di località La Volpa, a ridosso dell’isola ecologica, le compostiere che la Regione, circa cinque-sei anni fa, consegnò al Comune di Marano. Da allora non sono mai state consegnate alla cittadinanza e la cosa è nota a tantissimi addetti ai lavori, politici di maggioranza e opposizione, che non parlano per non mettere in difficoltà il sindaco pro tempore.

Uno spreco di risorse, insomma, e tanto silenzio. Ma perché non sono mai state consegnate? Ed è vero che se ne dovrebbe occupare (almeno così si disse all’epoca) la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana sul territorio?













