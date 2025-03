Napoli, polizia Locale: intervento a Scampia per area pubblica occupata illegalmente

Condividi

Gli agenti della U.O. Scampia insieme a personale dell’Arma della Stazione Carabinieri Scampia e di concerto con i Funzionari ACER, tecnici dell’ENEL e personale e mezzi ASIA, in seguito a numerose segnalazioni pervenute, sono intervenuti per un’attività finalizzata al contrasto del fenomeno della lavorazione di rifiuti speciali (grandi elettrodomestici) ed abbandono su suolo pubblico nonché occupazione illegittima di aree pubbliche.

Nel corso delle operazioni 3 soggetti sono stati deferiti alla A.G. competente per occupazione di aree pubbliche perché all’interno dei porticati del caseggiato popolare in via G. Fava quartiere Scampia, avevano ricavato 3 manufatti abusivi il cui uso era di loro esclusivo appannaggio detenendo personalmente chiavi, lucchetti e serrature. I 3 locali sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo ai sensi art. 321 cpp con chiusura ad opera di fabbri ed apposizione di sigilli e cartelli monitori. Uno dei tre soggetti è stato deferito alla A.G. per trattamento illecito di rifiuti speciali ai sensi Testo unico dell’ambiente, inoltre un furgone ape è stato sottoposto a sequestro amministrativo perché privo di assicurazione.

L’area è stata completamente ripulita grazie a 2 compattatori Asia e inoltre, nei pressi dei locali abusivi, è stata accertata la presenza di cane razza Pitbull con amputazione delle orecchie. Gli operatori dell’Asl Napoli 1 servizio veterinario appositamente convocato sul posto, dopo i dovuti accertamenti hanno deferito il proprietario alla A.G. competente in materia di maltrattamento degli animali













