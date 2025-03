Napoli-Milan, Conte riparte dal 4-2-3-1

Condividi

Il Corriere dello Sport scrive, a proposito della prossima sfida del Napoli contro il Milan, che l’allenatore Conte sarebbe orientato verso la continutà del sistema di gioco, senza dunque tornare al 4-3-3 ora che è tornato a disposizione David Neres: “Il Napoli, domani, ripartirà dal 4-2-3-1 in campo al Penzo contro il Venezia prima della sosta. Quello con McTominay mezzala ampia, quasi esterno a sinistra, con Raspa dietro Lukaku, Politano a destra, Gilmour accanto all’insostituibile Lobotka. I dubbi di formazione si esauriscono con il solo ballottaggio a sinistra tra Spinazzola, che si è allenato durante la sosta a Castel Volturno, e Olivera, reduce dalle fatiche in nazionale – martedì ha giocato 56 minuti in Bolivia a 4.150 metri sul livello del mare – e tornato ad allenarsi in gruppo solo giovedì”..













