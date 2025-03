“Tutti in trasferta a Roma, con il pullman gratis”: la De Crescenzo in piazza con Conte e i 5 Stelle

Condividi

L’influencer campana Rita De Crescenzo, diventata famosa in tutta Italia per il ‘caso’ Roccaraso, quando migliaia di persone, dopo i suoi post, arrivarono nella località abruzzese che andò in tilt, ora annuncia che alla manifestazione del 5 aprile convocata da M5S alle ore 13 a Roma contro il riarmo lei ci sarà.

Non solo, vuole stare “davanti allo striscione e voi tutti dietro di me”. “Il 5 aprile ci sarò anche io a Roma a fare una grande manifestazione. Io annanz’ a tutt’ co’ ‘o striscione e tutti arret’ a me”, dice letteralmente in un video su tiktok. “Ci saranno tutti gli sportivi più famosi d’Italia – prosegue sui social, dove è seguita da 1,8 milioni di follower – e ci sarà pure il sindaco.

Per chi vuole partire da Napoli ci stanno il treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga. L’importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione ‘stop alle armi’. Lascio qua questa bellissima locandina”. La tiktoker, però, non menziona i pentastellati nel suo invito sui social, piuttosto utilizza la locandina in cui al posto del simbolo M5s c’è quello del ‘Centro provinciale sportivo Libertas’, a cui aggiunge lo slogan ‘Soldi per lo sport, non per le guerre’.

Ad alcuni quotidiani il primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, ha smentito la sua presenza. L’idea di coinvolgere l’influencer non è partita dai Cinquestelle.













