SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2025. CONSIGLIERI DI MINORANZA ALL’ATTACCO: UN’ALTRA OCCASIONE PERSA PER QUALIANO

L’amministrazione De Leonardis è ormai giunta al capolinea. Il Sindaco, evidentemente,

non sente più il bisogno di cercare il consenso, e il risultato è sotto gli occhi di tutti:

Qualiano sprofonda giorno dopo giorno nell’abbandono e nell’indifferenza.

Dopo aver denunciato un Bilancio di previsione senz’anima, incapace di rispondere ai

bisogni reali del paese, dei cittadini, dei commercianti e soprattutto dei giovani, oggi siamo

costretti a segnalare un’altra grave mancanza: per il 2025, il Comune di Qualiano non ha

presentato alcun progetto per il Servizio Civile Universale.

Si tratta di un’occasione persa gravissima, perché il Servizio Civile Universale rappresenta

un’opportunità fondamentale per i giovani: offre formazione, crescita personale e

professionale, e permette di contribuire in prima persona al miglioramento della propria

comunità. In un paese come Qualiano, dove già le prospettive per i ragazzi sono poche e

spesso scoraggianti, questa scelta appare come un segnale inequivocabile di disinteresse

e incompetenza.

L’amministrazione avrebbe dovuto investire nei giovani, nella loro crescita e nel loro futuro,

ma ancora una volta ha voltato loro le spalle. E questo è inaccettabile.

La politica dovrebbe costruire, non distruggere. Dovrebbe offrire opportunità, non negarle.

Il fallimento del Sindaco De Leonardis su questo tema è evidente, così come il suo

disinteresse verso il futuro della nostra comunità.

A pochi giorni dalla Pasqua, questa ennesima brutta sorpresa suona come un’amara beffa

per i tanti giovani qualianesi, che si vedono privati di un’opportunità che avrebbero

meritato. Ma noi non ci arrendiamo. Continueremo a lottare per un’amministrazione

capace di guardare avanti e di investire seriamente nelle nuove generazioni.

NOTA STAMPA: Consiglieri Comunali di minoranza del Comune di Qualiano: Avv. Vittorio

Di Procolo e Paolo Russo Lista Civica “La Rinascita di Qualiano”













