Campi Flegrei, Musumeci ha ricevuto una delegazione di Bagnoli per dialogare di sicurezza e territorio

Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci ha ricevuto stamane a Roma una delegazione di cittadini di Bagnoli, presente anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Al centro dell’incontro le iniziative di assistenza alla popolazione dei Campi Flegrei, anche alla luce delle più recenti scosse sismiche che hanno provocato ulteriori danni ad edifici privati ed accentuato lo stato di paura degli abitanti. Si è parlato dell’utilizzo della ex base Nato, del rischio di speculazione nella politica degli affitti, della necessità di rendere più snelle le procedure burocratiche per la verifica dell’agibilità degli immobili danneggiati, della necessità di assicurare i servizi essenziali agli anziani, ai disabili ed agli alunni appartenenti a famiglie costrette a sgomberare la propria casa.

Campi Flegrei, Il governo sta dialogando con i sindaci e con il governatore

Il ministro ha assicurato che il governo Meloni ha già in esame le richieste avanzate dalla delegazione, richieste sulle quali peraltro è in corso un’interlocuzione sia con alcuni sindaci dell’area dei Campi Flegrei e sia con il presidente della Regione Campania. Nei prossimi giorni le misure saranno portate all’attenzione del Consiglio dei ministri. Musumeci ha pure sintetizzato i provvedimenti di prevenzione strutturale e non adottati nell’ultimo anno e mezzo con una accurata programmazione, finalizzata a ridurre l’esposizione ai rischi naturali di quell’area, del suo patrimonio pubblico e privato, con un impegno finanziario che supera il mezzo miliardo di euro.