Superenalotto, il vincitore degli 88 milioni è un 51enne di Napoli: la moglie (tradita) vuole metà della vincita

Lui vince 88 milioni di euro al Superenalotto e la moglie, da cui si sta separando, vuole la sua parte: 44 milioni. Il fortunato Paperon de Paperoni è un 51enne di Napoli sposato con una 45enne di Rovigo, estetista a domicilio. Ma, dopo essere stato baciato dalla dea della fortuna, è arrivata la richiesta della moglie che aveva tradito.

I due, secondo quanto si legge dal Tempo che riporta una nota degli avvocati della donna dello studio legale Francesco Di Giovanni di Roma, vivono da qualche tempo una situazione di crisi coniugale, forse collegata al fatto che dalla loro unione non erano nati dei figli e di un tradimento dell’uomo scoperto dalla moglie grazie ad un investigatore privato. Ed ora, dopo essere venuta a conoscenza di questa vincita, la donna che aveva già avviato la procedura per ottenere la separazione dal marito e il mantenimento dovuto, insieme ai suoi avvocati, sta predisponendo un mantenimento di 5mila euro mensili, oppure, di 44 milioni di euro come tantum.