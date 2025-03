Poggiomarino, San Luca e Tremestieri Etneo. Piantedosi scioglie per mafia 3 consigli comunali: stessa sorte si verificherà per Marano, Giugliano e Pomigliano

Condividi

Visite: 602

83 Visite

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, tenuto conto che sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Poggiomarino (Na), San Luca (Rc) e Tremestieri Etneo (CT) a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, affidando la gestione a una Commissione straordinaria per un periodo di diciotto mesi.

La decisione per Poggiomarino arriva in maniera lampo. Infatti la Commissione d’accesso si era insediata a dicembre 2024 e, in meno di 4 mesi, è stato anche deliberato lo scioglimento. Stessa sorte si preparano ad averla i Comuni di Giugliano, Caserta, Marano e Pomigliano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews