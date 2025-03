Marano, interferenze di parlamentari sullo scioglimento del Comune. Nappi (Lega): “Tentativi tristi e patetici””

Condividi

“Non so se fanno più tristezza questa processione di politicanti della sinistra, che prova ad inceppare il lavoro della commissione d’accesso con inappropriati tentativi di stoppare l’inevitabile scioglimento del comune, o i patetici richiami alla legalità (perduta) coi quali l’agonizzante amminstrazione vorrebbe improvvisamente colorare una gestione di cui si ricorderà soltanto la fuga dalle responsabilità e l’inazione di fronte alle pratiche clientelari.” – è questo il commento di Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, sull’articolo pubblicato da Terranostra News in cui si denunciano interferenze di parlamentari sullo scioglimento.

Di seguito il link all’articolo: https://www.terranostranews.it/2025/03/27/marano-continuano-le-inteferenze-e-le-pressioni-per-evitare-lo-scioglimento-una-parlamentare-si-sarebbe-persino-offerta-di-parlare-con-di-bari-ma-siamo-certi-che-il-prefetto-non-si-fara-condizion/













