MARANO, CONTINUANO LE INTEFERENZE E LE PRESSIONI PER EVITARE LO SCIOGLIMENTO. UNA PARLAMENTARE SI SAREBBE PERSINO OFFERTA DI PARLARE CON DI BARI, MA SIAMO CERTI CHE IL PREFETTO NON SI FARA’ CONDIZIONARE

Dopo le presunte pressioni esercitate da alcuni esponenti di Azione a livello regionale sulle autorità competenti per bloccare in qualche modo lo scioglimento del consiglio comunale di Marano, poi smentite dai vertici nazionali, ora è il turno dei dem e dei progressisti. In particolare, secondo quanto appreso da fonti confidenziali, del caso Marano sarebbero stati interessati due parlamentari, entrambe farebbero parte della Commissione Giustizia alla Camera, una indosserebbe la casacca del Movimento 5 Stelle, l’altra sarebbe un esponente di spicco dell’area democratica.

Una delle due si sarebbe persino offerta di recarsi dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per tentare di ammorbidire la posizione del Comune di Marano e, in qualche modo, evitare l’ennesimo scioglimento per mafia del consiglio comunale. Manovre di basso livello, poco chiare, opache, che ancora una volta mettono in evidenza il tentativo di interferenza della politica nel lavoro degli ispettori nominati dal prefetto Di Bari. Alcuni esponenti del centrodestra locale, che fanno capo ad un personaggio tutt’altro che raccomandabile di un comune vicino, si erano già mossi con un esponente del governo, senza successo, per evitare lo scioglimento, ora si aggiungono i 5 stelle, l’area dem, il solito “professionista dell’antimafia”, ora deputato e altri.

Siamo certi però che Di Bari, Prefetto integerrimo, e gli ispettori da lui nominati, altrettanto al di sopra di ogni sospetto, non si faranno in alcun modo condizionare, perché con l’antimafia non si scherza. Questi signori stanno giocando col fuoco e non se ne rendono conto. Dietro uno scioglimento per mafia c’è un mondo, li invitiamo ad andarci con i piedi di piombo. L’antimafia non si deve nemmeno provare a condizionare.

La domanda che sorge spontanea in tutta questa storia è la seguente: perché qualcuno sta tentando di giocare sporco e chi sono i mandanti di queste operazioni?













