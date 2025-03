Ucraina, Trump: “Terre rare? Presto l’accordo”

Come riferito da Trump, sono attualmente in corso trattative anche per quanto riguarda le linee di demarcazione, i territori e la proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia come parte degli sforzi per garantire la pace in Ucraina. “Stiamo parlando di territori in questo momento. Stiamo parlando di linee di demarcazione. Stiamo parlando della proprietà della centrale elettrica. Alcune persone dicono che gli Stati Uniti dovrebbero possedere la centrale elettrica e poi lavorarci in quel modo, perchè abbiamo le competenze per sistemarla. Okay, qualcosa del genere andrebbe bene per me”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti durante la sua seconda riunione di gabinetto. “Alcuni dicono che gli Stati Uniti dovrebbero avere il possesso della centrale (di Zaporizhzhia, ndr)… Perché abbiamo le competenze per farla funzionare”, ha aggiunto.