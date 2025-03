Campi Flegrei, la proposta: il porto di Baia e il pontile di Torregaveta per l’attracco di imbarcazioni dalle isole

Condividi

“Ho proposto in Prefettura di utilizzare il porto di Baia ed il pontile di Torregaveta per l’attracco di imbarcazioni da Ischia e Procida. Bacoli è pronta a dare un aiuto per accogliere i trasporti, su terraferma, dei cittadini ischitani e procidani. E viceversa. Per aiutare il porto di Pozzuoli che, a causa del bradisismo, sta vivendo delle difficoltà”. A renderlo noto è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, che ha annunciato di voler mettere a disposizione i moli che fanno parte del suo territorio comunale per ovviare alle attuali difficoltà presso il porto di Pozzuoli, dove l’innalzamento del suolo a causa del bradisismo sta rendendo problematiche le operazioni di imbarco e lo sbarco dei traghetti di collegamento con le isole.

“Noi, ci siamo. Torregaveta e Baia. Due poli capaci di accogliere anche chi vuol venire a Bacoli, via mare. Sul primo, sono stati investiti centinaia di migliaia di euro per la messa in sicurezza. Sul secondo, tornerebbe ad una vocazione che già ha avuto in passato. Attraccare a Torregaveta, per più volte nel corso della giornata, permetterebbe ai nostri cugini isolani di poter facilmente salire sul treno, verso Napoli. E viceversa. Pochi minuti in mare e poco più di mezz’ora in treno. Il capolinea della Cumana è a pochi passi dal pontile. Da qui, sarebbe anche semplice poter visitare i Campi Flegrei o raggiungere l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Stesso discorso vale per Baia, dove tra pochi mesi riaprirà la stazione. In questo caso, con mezzi idonei, sarebbe pensabile anche lo sbarco e l’imbarco, da e verso le isole, di auto. Ciò garantirebbe a ischitani, procidani e napoletani anche una maggior vicinanza ai nostri siti culturali”, scrive il primo cittadino bacolese in un lungo post sui social.













