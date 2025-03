Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli. “Non vuole alimentarsi”, soffre di depressione

Condividi

Preoccupazione per Vittorio Sgarbi, ricoverato da alcuni giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d’arte ha confessato recentemente di soffrire di depressione, 10 anni fa ha avuto un’ischemia cardiaca con un intervento e un ricovero in terapia intensiva al Policlinico di Modena. A parlare delle sue condizioni è Marcello Veneziani. “Ci conosciamo da moltissimi anni. Ci siamo incrociati in mille convegni, dibattiti e seminari e Vittorio collaborò con il mio ‘L’Italia settimanale’ con una rubrica dedicata alle sue polemiche”, racconta in un colloquio con il Corriere. “Ho sempre visto nella sua aggressività un segno quasi puerile, innocente, da ragazzino rimasto tale. Mai vista autentica cattiveria”.













