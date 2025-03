Marano, flashmob in piazza Escrivà sull’autismo. De Stefano e Baiano”: Buona iniziativa, ma modalità del tutto sbagliate”

Flash Mob a Piazza Escrivà per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: Una Bella Iniziativa, ma con Modalità Sbagliate**

Ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, è stato organizzato un flash mob a Piazza Escrivà a Marano di Napoli. L’iniziativa, promossa da Italo Montella, ha visto la partecipazione dell’associazione “Tutela la Salute”, rappresentata da Diego Mancini.

Ci teniamo a sottolineare che riteniamo questa un’ottima iniziativa, un gesto nobile e di grande valore sociale. Tuttavia, dobbiamo anche evidenziare che le modalità di organizzazione sono state sbagliate.

Noi, membri della Sesta Commissione, che ci occupiamo delle politiche sociali, ci chiediamo: sono stati richiesti i necessari permessi per lo svolgimento dell’evento? Perché non siamo stati coinvolti? Avremmo potuto dare un supporto fondamentale, ampliando la portata dell’iniziativa e garantendo che raggiungesse un pubblico più vasto.

Abbiamo sempre lavorato per sensibilizzare la comunità su temi così importanti, e proprio di recente abbiamo organizzato un tavolo di concertazione per il Piano Sociale di Zona dei prossimi tre anni, che include anche azioni concrete per l’autismo e le politiche di inclusione. Se fossimo stati informati, avremmo potuto invitare gli organizzatori e collaborare per rendere l’evento ancora più efficace.

Abbiamo chiesto chiarimenti anche all’assessore Pina Liberti, che ci ha confermato di non essere stata messa al corrente dell’iniziativa. Questo ci lascia perplessi e pone in evidenza la necessità di una maggiore comunicazione e collaborazione tra le realtà impegnate nel sociale.

Siamo convinti che lavorando insieme si possa fare di più e meglio. Il nostro obiettivo è sempre quello di supportare e promuovere iniziative che abbiano un impatto positivo sulla comunità. Speriamo che in futuro eventi di questo tipo possano essere organizzati in maniera più inclusiva, coinvolgendo tutti gli attori che quotidianamente si occupano di queste tematiche con impegno e dedizione.