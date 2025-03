Marano, piovono calcinacci all’ingresso di Castello Scilla: polizia municipale sul posto

Condividi

Piovono calcinacci dalla volta di ingresso del Castello Scilla, in zona via Marano-Pianura, una delle testimonianze architettoniche più importanti di Marano, per il resto saccheggiata e devastata da palazzinari e politici (e politiche) a loro affini. Sul posto i vigili urbani, da quanto si apprende nessun danno di particolare rilievo o feriti. Si dovrà procedere, ad ogni modo, alla messa in sicurezza dell’edificio.













