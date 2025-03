Rivoluzione al CIO, Kirsty Coventry eletta presidente: è la prima donna alla guida

Condividi

Con una fumata bianca giunta alla prima votazione, il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) ha eletto Kirsty Coventry come suo nuovo presidente per i prossimi otto anni. L’ex nuotatrice dello Zimbabwe, vincitrice di sette medaglie olimpiche, tra cui due d’oro, diventa così la prima donna, la prima africana e la più giovane di sempre a guidare l’organizzazione sportiva più importante del mondo.

L’elezione di Coventry, 41 anni, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo dello sport. Con 49 voti su 97, ha ottenuto la maggioranza assoluta necessaria per succedere a Thomas Bach, che ha guidato il CIO negli ultimi 12 anni. “Ho rotto un tetto di cristallo”, ha dichiarato emozionata la neo-presidente, sottolineando l’importanza di questo traguardo per tutte le donne e per l’Africa.

L’elezione di Coventry rappresenta un mix di continuità e novità. Da un lato, ha ottenuto il sostegno del presidente uscente Bach, garantendo una transizione senza intoppi. Dall’altro, le sue caratteristiche uniche – donna, africana e giovane – portano una ventata di freschezza e innovazione al CIO.

Arrivano anche le congratulazioni del Presidente del CONI Giovanni Malagò: “Donna, africana, olimpionica. Siamo orgogliosi di questa scelta storica. Insieme per affrontare le prossime sfide che attendono lo sport mondiale…Buon lavoro! Un abbraccio…sportivo più che mai”.

Coventry si troverà ad affrontare numerose sfide durante il suo mandato. Tra le priorità, la questione della riammissione della Russia alle competizioni internazionali, la collaborazione con gli Stati Uniti in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e l’organizzazione dei Giochi Olimpici in Africa nel 2036.

Oltre alla sua carriera sportiva, Coventry è fortemente impegnata nel sociale e nella politica. Ha fondato una onlus che si occupa di bambini disagiati e sicurezza in acqua, ed è ministro nel governo dello Zimbabwe. La sua esperienza a tutto tondo sarà fondamentale per guidare il CIO in un’era di cambiamenti e opportunità













