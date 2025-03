Giugliano, Casoria, Napoll. Raffica di interdittive antimafia da parte della Prefettura: ecco i nomi delle aziende colpite

Condividi

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 9 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte operanti nei settori dell’edilizia, dei parcheggi a pagamento e dell’immobiliare, tutte aventi sedi tra Giugliano in Campania, Casoria e Napoli. I provvedimenti si inseriscono nella più ampia attività di prevenzione antimafia, svolta dalla Prefettura con il supporto delle forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia.

L’articolata attività svolta in tale ambito è finalizzata alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, alla tutela della libera concorrenza fra le imprese e ad assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Ecco quali sono le imprese:

1) EDIL CM.MA DI CERRONE MARIO I.I. con sede legale in Giugliano

in Campania Via Vicinale Reginella n. 53

2) ATTANASIO ALESSIO Impresa Individuale con sede in Napoli Via Nerva n. 44;

3) ACSI SERVICE SRLS con sede in Giugliano in Campania Via Vicinale

Reginella n. 53;

4) M.A. PARK SERVICE SRL IN LIQUIDAZIONE con sede in Giugliano in

Campania Via Vicinale Reginella n. 53;

5) FEFE GROUP SRL con sede in Casoria;

6) FOR.MA. IMMOBILARE SRL con sede Napoli Corso Umberto I n. 311;

7) COFFEE BREAK S.R.L. – f.c. con sede in Casoria Via Paolo Rossi n. 17;

8) C.F. GROUP Srl – con sede in Casavatore Via Giovanni Pontano n. 16;

9) I PESCATORI SAS DI ATTANASIO CIRO &C_con sede legale in Napoli;

Le aziende citate possono impugnare il provvedimento prefettizio in sede di Tar e Consiglio di Stato.













