Frattamaggiore: tentano una rapina in banca. Due arresti

Arrestati due soggetti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri.

Nella tarda mattinata odierna, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto un 57enne originario di Teano ed un 39enne napoletano, entrambi con precedenti di polizia, per tentata rapina aggravata; il 39enne è stato, altresì, arrestato per evasione poiché sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e i militari della Stazione di Frattamaggiore, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un istituto di credito di via Vittorio Emanuele per la segnalazione di una rapina in atto ad opera di due soggetti.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, sono entrati nella banca ed hanno individuato i due rapinatori che sono stati bloccati e trovati in possesso di un bisturi e di un paio di forbici; dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che i predetti, mediante minaccia, avevano tentato di farsi consegnare il denaro contenuto nell’istituto bancario. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.













