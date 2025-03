Bradisismo e allerta sciacalli per le abitazioni sgomberate. Intensificati i controlli

Condividi

Visite: 0

5 Visite

Allerta sciacalli a Pozzuoli e nella zona dei Campi Flegrei. Finora ai carabinieri non sono pervenute denunce di furti tentati o consumati ma la possibilità che qualcuno possa cercare di approfittare della situazione resta concreta; per questo motivo la Prefettura di Napoli ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nelle aree interessate.

Dopo gli sgomberi in seguito alle scosse di terremoto, scattano i controlli antisciacallaggio nell’area dei Campi Flegrei. Nel pomeriggio, presieduta dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato l’Assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza, i Comandanti della Polizia locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana. Nel corso del vertice è stata affrontata la questione concernente il fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei dal punto di vista del controllo del territorio per finalità di ordine e sicurezza pubblica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews