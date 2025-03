Castellammare, Nappi (Lega): parcheggio Eav affidato senza bando di gara 

Condividi

Visite: 9

8 Visite

“Siamo di nuovo di fronte a una manovra ‘oscura’, mascherata da intervento di necessità, sulla quale chiediamo che gli enti interessati facciano immediatamente chiarezza. Il parcheggio da 150 posti auto realizzato da Eav è stato affidato al Comune di Castellammare di Stabia che a sua volta lo ha dato in gestione a una ditta privata, il tutto senza indire alcuna gara. Per giunta colpisce l’entità del canone che l’affidatario corrisponderà: appena 3.500 euro mensili. Da considerare il fatto che il parcheggio si trova in una zona centralissima della città, nei pressi dell’ospedale San Leonardo e della clinica Villa Stabia. Inoltre non ci risulta che il canone sia stato valutato in base ai prezzi del Bollettino ufficiale, né che sia stato interpellato l’Ufficio Patrimonio di Eav”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews