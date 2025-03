Il Papa migliora: ventilazione sospesa

Condividi

Sono in continuo miglioramento le condizioni di salute di Papa Francesco. I medici ritengono le due infezioni polmonari (la polmonite bilaterale e l’infezione polimicrobica), sotto controllo. Questo non significa che le infezioni siano state eliminate ma la situazione volge al positivo. I valori delle analisi cliniche e del sangue sono nella norma, non si è mai presentata una leucocitosi (vale a dire un aumento anormale dei globuli bianchi che preannuncia nuove infezioni), il Papa è sempre senza febbre e dato molto importante, che si legge nel bollettino medico diramato dal Vaticano, è la sospensione della ventilazione meccanica non invasiva e la riduzione dell’ossigenoterapia ad alti flussi. In pratica al momento Francesco non usa più per l’ossigeno la maschera (naso-bocca) che utilizzava la notte, per riuscire a dormire meglio. Ma usa solo i naselli, che rispetto alla maschera, fanno lavorare di più i polmoni. Cannule nasali il cui ausilio, è sottolineato, è stato comunque ridotto.













