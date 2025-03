Qualiano, il video del tiktoker che officia un matrimonio in municipio. Il sindaco non ci sta e annuncia provvedimenti contro i dipendenti complici della burla

Condividi

Uffici Anagrafe e Stato Civile nel mirino del sindaco De Leonardis. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un episodio che ha suscitato la dura reazione del primo cittadino, che ha annunciato – attraverso un post sulla sua pagina Facebook – l’apertura di una procedura finalizzata all’emissione di provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni dipendenti dell’Ente. La polemica trae origine dalla diffusione sui social di un video di Pasquale Manna, noto tiktoker, mentre officia, senza autorizzazioni, una promessa di matrimonio, senza che alcuna delega formale o specifica fosse stata conferita a tale scopo dall’amministrazione comunale.

“Tale video lascia intendere, in maniera inequivocabile, la complicità del Comune in una messa in scena parodistica, che svilisce e banalizza gravemente il valore delle istituzioni – spiega il primo cittadino – in un contesto che dovrebbe essere, al contrario, simbolo di serietà e rispetto delle normative. Ritengo inaccettabile che l’immagine del Comune di Qualiano possa essere strumentalizzata in modo tanto irrispettoso, compromettendo la serietà delle nostre istituzioni e il lavoro quotidiano di chi opera con dedizione e professionalità”. De Leonardis aggiunge: “Per questo motivo, ho già richiesto al segretario comunale l’immediata apertura di un’indagine interna per accertare le responsabilità e, se necessario, adottare i provvedimenti disciplinari opportuni”.













