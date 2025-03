Consiglio Regionale approva mozione su graduatorie psicologi

Condividi

“Desidero esprimere la mia piena soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della mia mozione avente ad oggetto “Adozione di misure straordinarie per l’esaurimento delle graduatorie di merito degli psicologi specializzati dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro”. Con questa mozione, si impegna la Giunta Regionale ad invitare le ASL ad attingere figure professionali dalla graduatoria di merito degli psicologi specializzati a tempo indeterminato, vigente presso l’ASL Napoli 1 Centro.” – dichiara Pasquale Di Fenza, capogruppo in regione di Azione – Per.

“Il testo della mozione prevede, inoltre, che tali adempimenti burocratici vengano effettuati nel più breve tempo possibile, al fine di assumere gli idonei non ancora contrattualizzati. Ancora una volta, il Consiglio Regionale e la maggioranza di governo hanno dimostrato di avere a cuore le sorti della sanità pubblica, ma soprattutto di voler garantire alti livelli di occupazione, favorendo l’ingresso di figure specialistiche altamente qualificate nelle nostre aziende sanitarie locali.” – conclude il consigliere regionale Di Fenza.













