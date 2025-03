Marano, Di Fenza sbotta ancora contro Morra : “I soldi per il restyling della villetta di San Rocco li ho portati io, ma tu non lo dici”. Rapporti sempre più tesi tra i due

Forse sarà solo una distrazione del Sindaco che ancora una volta ha dimenticato di dire ai CITTADINI di MARANO che questo è un intervento finanziato grazie al mio emendamento regionale”.

La verità è che Morra e Di Fenza non si sono mai presi: il sindaco ha sempre avuto un canale privilegiato con il “lungo” di San Rocco, suo promotor alle ultime amministrative e onnipresente, ancora oggi, nelle stanze comunali e non; Morra poi ha sempre avuto un maggiore debole per il gruppo Porcelli, altro consigliere regionale attivissimo a Mugnano e a sostegno dei Carandentes, Luigi in primis, attuale vicesindaco finito anni fa nel decreto di scioglimento della giunta Visconti.

Di Fenza, pur avendo in consiglio comunale due consiglieri e in giunta un assessore, ha inciso pochissimo.

Tutti sanno, poi, che una nota consigliera ha a lungo sperato che Di Fenza si togliesse dalle “scatole” in modo da poter favorire il suo ingresso ufficiale in maggioranza. Di Fenza, dal canto suo, non ha mancato di rimarcare alcune cose che, sicuramente, non saranno piaciute a Morra: gli ha detto, settimane fa, anche con un comunicato stampa, che sarebbe stato meglio dimettersi per salvare il Comune dall’ennesimo scioglimento per camorra. Ma Morra gli ha risposto picche.

P.s. Per quanto riguarda la villetta comunale, tutti sanno che se non saranno piazzati sistema di videosorveglianza, prima o poi il bene, che sorge in un’area confiscata, sarà di nuovo danneggiato. Ma vedremo.