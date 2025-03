Campi flegrei. De Luca: «Aree interne spopolate alternativa per chi vuole andare via, un’opzione da valutare»

«Evidente – ha proseguito – non è un tema semplice. Se parliamo di evacuazione di migliaia di persone, cominciamo davvero a entrare su una materia che richiederà l’impegno straordinario, non solo dell’Italia, ma in questo caso anche dell’Europa. Non è che si possono mettere sotto le tende migliaia di persone, chiaro che bisogna immaginare poi operazioni complesse. Però si possono immaginare anche cose molto significative. Abbiamo aree interne che vengono quasi allo spopolamento. Possiamo vedere di fare delle cose ma occorrerà a questo punto parlare con l’Europa perché da soli non ce la facciamo».