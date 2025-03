La moglie: “Non ti faccio più vedere tua figlia”. E lui si uccide. La donna rischia il processo

Condividi

A partire dalla nascita della figlia, nel 2021, avrebbe iniziato a maltrattare abitualmente suo marito, con insulti e minacce che avrebbero causato nell’uomo uno stato di terrore e prostrazione psichica a causa del quale, ad aprile scorso, si sarebbe tolto la vita. L’uomo era un 34enne di Santeramo in Colle (Bari), la donna è una 30enne egiziana ma vive da tempo in Italia. E ora rischia di essere rinviata a giudizio per maltrattamenti aggravati dalla morte: l’udienza preliminare, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Bari, si aprirà domani. I due si conobbero a Sharm el-Sheik, in Egitto.













