Napoli. Agenti della Polizia locale sventano una rapina ad un’anziana e bloccano un 52enne 

Nel fine settimana controlli nella movida: sanzionati i gestori dei locali che violavano le norme sull’impatto acustico

Gli agenti della Polizia locale hanno sventato una rapina ai danni di un’anziana nel quartiere Montecalvario. Il personale dell’unità operativa Avvocata è riuscito a bloccare un 52enne che aveva avvicinato la vittima con la scusa di chiedere informazioni e, simulando di avere un’arma, aveva cercato di sottrarle il denaro che aveva nella borsa. Intervenuti sul posto, gli agenti hanno impedito il tentativo di fuga dell’uomo che è stato condotto al reparto di Polizia Investigativa per il fotosegnalamento. Il 52enne di nazionalità italiana è risultato avere precedenti specifici. Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, ha disposto la denuncia a piede libero dell’uomo, in attesa della formale querela da parte della vittima. L’intervento ha consentito di evitare conseguenze peggiori per l’anziana, restituendole immediatamente un senso di sicurezza.

Durante il fine settimana appena trascorso, le diverse unità operative della Polizia locale hanno effettuato verifiche su tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione alle aree della movida e al contrasto delle attività abusive.

A Fuorigrotta, in via Giambattista Marino, gli agenti hanno controllato 20 veicoli, accertando violazioni al Codice della Strada, tra cui la mancata copertura assicurativa e l’assenza dei documenti necessari per la circolazione. Inoltre, in due esercizi pubblici sono state rilevate e sanzionate violazioni in materia di impatto acustico, sicurezza e autorizzazioni amministrative.

In via Miracoli, il personale dell’unità operativa Stella è intervenuto a seguito di segnalazioni per disturbo della quiete pubblica, procedendo al controllo di un locale già oggetto di esposti. Il titolare è stato sanzionato per irregolarità relative alle norme sulla somministrazione di alimenti e bevande, mancanza delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative, nonché per il mancato rispetto delle normative sull’impatto acustico. L’importo complessivo delle sanzioni elevate ammonta a 11mila euro.

Tra via Mezzocannone e via Toledo sono state controllate e sanzionate due attività per violazioni relative all’occupazione abusiva di suolo pubblico e all’assenza di autorizzazioni per la diffusione sonora. Inoltre, in via Toledo sono stati sequestrati tre lotti di merce contraffatta, abbandonati da venditori abusivi alla vista degli agenti. Nel corso delle operazioni, sono state notificate tre ordinanze di sospensione ad altrettante attività per reiterate violazioni in materia di impatto acustico e occupazione di suolo pubblico.

In via della Cisterna dell’Olio e Vico Quercia, le verifiche condotte hanno confermato il rispetto delle normative da parte dei pubblici esercizi, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, al divieto di fumo e alla somministrazione di alcolici ai minori. Sono stati inoltre controllati 11 motocicli nella zona di Montecalvario, tutti risultati in regola.

A Soccavo è stata condotta un’operazione congiunta con i carabinieri e il personale dell’Asl Napoli 1 Centro finalizzata al contrasto del commercio abusivo su suolo pubblico. In via Provinciale Montagna Spaccata, due venditori sono stati sanzionati per l’assenza delle necessarie autorizzazioni alla vendita itinerante di prodotti ortofrutticoli. A seguito di altri controlli sono stati elevati verbali per violazioni della normativa regionale sul commercio e al Codice della Strada, con il sequestro della merce e di un veicolo privo di copertura assicurativa.













