Arzano, arrestato esponente delle forze dell’ordine coinvolto in episodi corruttivi

La notizia risale a qualche giorno fa, ma ad oggi non sono stati diramati comunicati ufficiali. Un esponente delle forze dell’ordine, dell’Arma, che ha operato per diversi anni sul territorio di Arzano, è finito al centro di un’inchiesta. Quest’ultimo, in passato, ha avuto un ruolo in alcune indagini che hanno coinvolto politici locali di Arzano, poi eletti al parlamento. E in altre vicende poco chiare. Ha collaborato attivamente anche con la Dia.

Secondo gli inquirenti “l’infedele” esponente delle Forze dell’Ordine è finito al centro di alcuni episodi corruttivi che hanno portato il Gip a ritenere sussistenti le esigenza cautelari. Tuttora l’indagato è in carcere. Seguiranno aggiornamenti.













