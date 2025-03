CALVIZZANO-MARANO, TRE FURTI IN POCHE ORE IN DUE PARCHI. BANDITI FANNO IRRUZIONE DAI BALCONI DOPO ESSERSI ARRAMPICATI

Condividi

Due furti consumati, nel pomeriggio di oggi in via Adda, lato Calvizzano, al parco Furoli (nella foto), già teatro nel recente passato di analoghi episodi. Furti nelle abitazioni con i ladri che hanno fatto irruzione arrampicandosi, letteralmente, sui balconi, anche al terzo piano. Nelle case, in quei momenti, non c’era nessuno. Contestualmente un altro furto sarebbe andato in porto in un limitrofo parco del comune di Marano. Sui muri del parco di Calvizzano sono ben evidente i segni delle impronte delle pedate dei malviventi. Ormai siamo al delirio, all’impotenza, alla quasi rassegnazione e alla rabbia per quel che accade da anni.













