Casa Bianca: “Accordo di pace mai così vicino”. Trump valuta di riconoscere la Crimea russa

Media: Trump valuta riconoscimento della Crimea come russa

L’amministrazione Trump sta discutendo il riconoscimento della Crimea come russa nel tentativo di mettere fine alla guerra. Lo riporta Semafor citando alcune fonti, secondo le quali comunque Donald Trump non ha preso ancora una decisione. Secondo le stesse fonti, l’amministrazione Trump ha valutato la possibilità per gli Stati Uniti di premere sull’Onu affinché faccia lo stesso e riconosca la Crimea come territorio russo.