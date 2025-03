Marano e le continue pressioni per evitare lo scioglimento: coinvolti parlamentari e “professionisti dell’antimafia”. Nappi (Lega): “Manovre inquietanti ad opera di una certa sinistra”

Condividi

Sono sempre più insistenti e continue le pressioni sulle autorità preposte per bloccare lo scioglimento del Comune di Marano, manovre architettate da parte di alcuni esponenti di centro sinistra e centro destra del territorio, che trovano ristoro in parlamentari, segretari di partito e noti “professionisti” dell’antimafia. Eppure questi personaggi non sanno o ignorano il fatto che l’invio della commissione d’indagine al comune di Marano trae origine da ampie e documentate informative di polizia e carabinieri, con il benestare anche della magistratura. Discorso diverso per altri Enti dove le commissioni d’accesso sono arrivate su spinte politiche. Qui di politica c’è ben poco, anzi, qui di politica non c’è niente. Per questo tutti coloro che si stanno interessando al caso Marano tenessero bene a mente che il tentativo di turbare l’operato delle forze dell’ordine non è per niente un’idea saggia, anche se si è parlamentari o potentati di turno. Proprio oggi corre notizia che due soggetti si sono recati da Calenda per parlare del “caso Marano”.

Giunge segnalazione che anche un ex giornalista, ora parlamentare, vicino agli ambienti dem abbia mostrato interessamento alla vicenda, forte del rapporto con alcuni esponenti della Prefettura partenopea. Sarà vero? Sarà falso, non lo sappiamo, ma tutto questo è molto inquientante. Dopo i recenti articoli sulle manovre poste in essere da alcuni politici si è espresso anche il consigliere regionale della Lega, Severino Nappi.

“È inquietante non solo che esponenti della maggioranza che guida la città di Marano si rechino in processione da parlamentari per “perorare” la causa antiscioglimento, ma ancora di più che campioni del giustizialismo peloso li accolgano e promettano interventi salvifici. Il doppiopesismo di certa sinistra è l’espressione più autentica del loro modo di intendere politica e istituzioni.” – è quano ha affermato il capogruppo in regione della Lega.













