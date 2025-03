Napoli. Trapanese. Assegno di cura: anche quest’anno verrà garantito ai beneficiari con disabilità gravissima

Condividi

Il 13 marzo è stata approvata la delibera di Giunta promossa dall’Assessorato al Welfare relativa all’assegno di cura in favore delle persone con disabilità gravissima, a valere sul Fondo nazionale delle non autosufficienze (FNA) 2023. La delibera, con un atto d’indirizzo, ha sancito la scelta dell’Amministrazione Comunale di non escludere nessun malato gravissimo, garantendo sostegno a tutte le persone che ne hanno bisogno.

L’Assegno di cura costituisce un supporto economico alla persona non autosufficiente e ai suoi familiari che sostengono direttamente e indirettamente i congiunti che si trovano in condizioni di malattia e di non autosufficienza.

L’ammontare dell’assegno è fissato di norma, salvo le condizioni di riduzione o maggiorazione della quota, in due importi mensili massimi a seconda della tipologia di disabilità: € 1.200,00 per i gravissimi, € 600,00 per i gravi, per una durata di 12 mesi.

L’attribuzione degli assegni di cura avviene fino all’esaurimento delle risorse disponibili seguendo le seguenti priorità: i) soddisfacimento della platea di utenti definita dalle persone con disabilità gravissima; ii) avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell’Ambito, è possibile l’ammissione al programma delle persone con disabilità grave”; iii) fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).

Ciò premesso, il Comune di Napoli ha individuato 1354 utenti quali persone in condizione di disabilità gravissima per un fabbisogno pari ad € 18.643.792,85. A valere sul Fondo nazionale delle non autosufficienze (FNA) 2023, al Comune è stato assegnato un importo totale pari a € 9.303.395,42, comprendo a stento la metà la cifra necessaria. A questo importo l’Amministrazione ha integrato € 360.000,00 di accantonamento FNA 2022 destinato al medesimo uso per gli utenti esclusi dal FNA 2022, raggiungendo un totale di euro 9.663.395,42 che soddisfa il 51,83% del fabbisogno totale dei beneficiari gravissimi.

L’applicazione del criterio che prevede l’erogazione dell’assegno di cura al valore dell’attestazione ISEE, comporterebbe la creazione di una graduatoria ed inevitabilmente il mancato accesso al contributo di oltre 650 persone con disabilità gravissima rientranti a pieno titolo nei requisiti previsti dal “Programma Regionale di assegni di cura e voucher per anziani non autosufficienti e persone con disabilità”.

Il provvedimento, già adottato l’anno scorso e che prevede un taglio lineare per tutte le quote degli assegni di cura per i beneficiari gravissimi, stabilisce che ad ognuno venga assegnato circa il 49% del contributo disponibile, affinché venga evitata l’esclusione di tutti quegli utenti gravissimi in coda alla graduatoria, la maggior parte dei quali bambini.

L’Assessore Fella Trapanese ha dichiarato:

“Abbiamo circa 1.400 utenti. Sono ormai più di quattro anni che il contributo assegnato dal riparto nazionale non è mai variato, rimanendo invariato nonostante il costante aumento del numero di persone con disabilità gravissima. Abbiamo voluto garantire un segnale concreto di sostegno a tutti, con la piena consapevolezza che la disabilità non può essere mercificata né trascurata. Sappiamo bene che chi si prende cura di un fratello, un genitore o un figlio con gravissime disabilità non ha solo bisogno di un contributo economico, ma di uno Stato realmente presente – cosa che, purtroppo, ancora oggi non avviene”.













