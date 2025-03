Marano, il cavaliere Caramella trova lavoro. Grazie a Casillas….

Condividi

Finalmente il Cavaliere Caramella trova la sua stabilità. Si accaserà in un noto ospedale di Napoli, grazie all’intermediazione di mister Casillas a cui Caramella per mesi si è rivolto. Il sergente Caramella aveva provato in qualche modo a ritagliarsi uno spazio politico anche al comune di Marano ma in più occasioni ha ricevuto rifiuti e prese in giro, pur pavoneggiandosi con sfilate e foto insieme ad alcuni amministratori. Sarà la volta buona in cui capirà che la politica non è arte sua e dopo aver collezionato continui fallimenti, insieme ai sodali, appenderà il santino elettorale al chiodo? Chissà, caramella è capa tost!













