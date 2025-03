Una scossa di terremoto è stata registrata alle 20:37 in provincia di Foggia. Il terremoto localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma, è stato registrato di magnitudo 4.6 ed è avvenuto nella zona della Costa Garganica (Foggia), a una profondità di 1 km. La scossa è stata distintamente avvertita, oltre che in gran parte della Puglia, fino a Bari e Andria, anche in Molise e in Abruzzo.