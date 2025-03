Napoli trema ancora: epicentro a San Gennaro Agnano

Condividi

Visite: 660

23 Visite

Una nuova forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei si è verificata intorno alle 19.44 di oggi, venerdì 14 marzo, ed è stata avvertita dalla popolazione nitidamente anche a Napoli. Scossa allarmante anche questa ma fortunatamente molto più breve di quella che ha terrorizzato gli abitanti la notte scorsa ed anche meno potente, la magnitudo è però di 3.5. Il sisma è stato registrato a 2.8 km di profondità, l’epicentro è in via San Gennaro Agnano, che non è molto distante da via Napoli tra Pozzuoli e Bagnoli dove ha avuto epicentro la scossa 4.4. Ma i raffronti sono poco importanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews