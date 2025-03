CAMPI FLEGREI, TERREMOTO FORTISSIMO: 4.4. CROLLI, UNA PERSONA SALVATA. E’ L’ORA DELLE DECISIONI DRASTICHE

Una forte scossa di terremoto ha colpito alle 00:25 l’area dei Campi Flegrei . I residenti in tutta l’area napoletana l’hanno avvertita distintamente e molti di loro sono scesi in strada.

Le aree coinvolte più prossime all’epicentro

Il sisma è stato avvertito in un’ampia area a ridosso del capoluogo partenopeo e in diverse aree della Campania. Gente in strada si segnala, oltre che in vari quartieri della città, da Fuorigrotta a Bagnoli, anche nel comune di Portici. L’epicentro della scossa principale è stato registrato in mare, a solo due chilometri di profondità, nei pressi di via Napoli, dove comincia il Comune di Pozzuoli e poco dopo il confine con la città di Napoli. Bacoli, Quarto, Monte di Procida sono gli altri Comuni flegrei più vicini all’epicentro.

Una donna salvata dopo il crollo di un controsoffitto

A Pozzuoli i Vigili del Fuoco sono intervenuti per il crollo di un controsoffitto e hanno tratto in salvo una persona. Si tratta di una donna che è rimasta ferita ma non è in gravi condizioni. Dopo il soccorso, i Vigili del fuoco hanno verificato che non c’erano altre persone sotto le macerie. Nella notte sono state eseguite verifiche sulla stabilità di altri 9 edifici, sempre a Pozzuoli.