Casoria: PIU’ TASSE PER TUTTI! La maggioranza di Bene è un fallimento!

Con l’approvazione di un bilancio previsionale lacunoso e raffazzonato si è consumato, nel corso del Consiglio Comunale del 12 marzo, l’ennesimo atto di irresponsabilità da parte della maggioranza di Bene. A dispetto dei proclami, il dissesto finanziario continua a gravare sulla nostra città, e il 2025 si preannuncia come l’anno più difficile in termini di pressione fiscale.

Le conseguenze di questa incapace amministrazione saranno devastanti: le imposte comunali e statali come IMU, IRPEF, TOSAP, TARI e le tariffe per le strutture sportive e pubbliche raggiungeranno livelli record, portando un carico insostenibile sui cittadini e sulle imprese. È inaccettabile che la maggioranza continui a far pagare ai contribuenti onesti il prezzo della propria inefficienza e della propria incapacità di gestire le risorse pubbliche, con un ulteriore impoverimento del tessuto produttivo del territorio.

È giunto il momento di dire basta a questa gestione fallimentare! Chiediamo a gran voce un cambiamento radicale, un’amministrazione che metta al centro il benessere dei cittadini e il rilancio dell’economia locale, non una maggioranza che continua a fare promesse vuote e a scaricare il peso delle proprie scelte sbagliate sui cittadini.