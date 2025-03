Villaricca, concorso per assunzione funzionari tecnici. Campanile: “Quante stranezze”

Condividi

Concorso per l’assunzione di 3 Funzionari Tecnici

(cat. D – Laurea in Ingegneria, Architettura e assimilati).

Alla prova selettiva si presentano solo in 8

Si sono svolte lunedì 10/3/2025 e mercoledì 12/3/2025 le prove selettive per l’assunzione di tre tecnici laureati per l’Ufficio Tecnico del Comune di Villaricca.

Siamo in attesa che la Commissione trasmetta i verbali all’Amministrazione comunale.

Si sono presentati solo 8 candidati!

E’ sparita la disoccupazione intellettuale dei nostri giovani?

Credo che le ragioni di un così scarso interesse per 3 posti a tempo indeterminato per laureati presso l’ufficio tecnico di Villaricca, trovi il suo fondamento nella pessima gestione delle procedure concorsuali scelte dalla Amministrazione comunale.

Infatti, come ho denunciato più volte in Consiglio comunale,

il Comune, pur nei confini formalmente corretti di una procedura emergenziale prevista dalla normativa per i concorsi pubblici approvata nel periodo del COVID (decreto legge n.80/2021), ha scelto la procedura forse più veloce, ma meno trasparente possibile, utilizzando graduatorie di idonei gestite in forma associata da altri comuni, nella specie Carignano(TO), Comunità Montana del Tanagro-Alto Medio Sele (SA),Irsina (MT),Lucca Sicula (AG), Pianezze (VI), Sepino (CB), che hanno effettuato le selezioni tramite un sistema in video conferenza, dove ne le commissioni ne i candidati erano “in presenza”, e questi ultimi hanno sostenuto le prove selettive nelle loro abitazioni private.

Dei circa 1400 “idonei” selezionati con le modalità di cui sopra, che già di per se non brillano per trasparenza e imparzialità, solo in 39 hanno risposto all’interpello del Comune di Villaricca.

Di questi solo 8 si sono presentati per la prova selettiva.

Sorge il dubbio che gli altri 31 non si siano sentiti garantiti per le ulteriori modalità di svolgimento della prova finale, scelte dal Comune di Villaricca, che sembrano non assicurare una valutazione appropriata e oggettiva delle competenze dei candidati.

E infatti, in consiglio comunale, dopo aver contestato fin dall’inizio questa procedura, ho chiesto che almeno le selezioni finali dei candidati, di competenza del Comune di Villaricca, prevedessero una doppia prova, scritta e orale.

Sono rimasto inascoltato, e il Comune ha fatto solo una prova orale!

Ho anche contestato la composizione della Commissione di concorso, che ha come presidente uno stimabile funzionario di un altro ente, che però ha avuto di recente un incarico fiduciario con l’attuale sindaco e che ha anche ricoperto fino a poche settimane fa l’incarico di vicesindaco in un comune della Città metropolitana di Napoli.

Anche qui hanno fatto orecchie da mercanti.

Villaricca 13 marzo 2025 Nicola Campanile Consigliere comunale PER Villaricca













