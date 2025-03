Campi Flegrei, il ministro Musumeci firma stato di mobilitazione nazionale

Condividi

Visite: 194

27 Visite

Terremoti e paura, il ministro Nello Musumeci firmerà lo stato di mobilitazione nazionale. Lo ha detto lo stesso titolare del dicastero per la Protezione Civile, intervenuto su RaiNews24, aggiungendo che nelle prossime ore firmerà il decreto dopo la richiesta ricevuta in queste ore, ricordando che “è il presidente della Regione Campania che per legge deve avanzare la richiesta di decretazione dello stato di mobilitazione nazionale”.

Accolte dunque le richieste del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del prefetto di Napoli Michele Di Bari, che già nelle scorse ore avevano sollecitato, dopo le scosse di terremoto di questa notte, una delle quali di magnitudo 4.4 che ha fatto scendere in strada mezza Napoli e svegliando anche la provincia. “Ho ricevuto mezz’ora fa la richiesta, e nelle prossime ore, dopo una breve istruttoria che deve fare il Dipartimento di Protezione civile che ci sta già lavorando, firmerò il decreto per la dichiarazione dello stato di mobilitazione”, ha confermato a RaiNew24 il ministro.

“Questo significa avere uno strumento duttile, flessibile che dà la possibilità di avere maggiori risorse da un punto di vista della pianificazione dell’intervento”, aveva spiegato il prefetto Michele Di Bari. Lo stesso Vincenzo De Luca, aveva spiegato: “Non è lo stato di allarme altrimenti dovremmo chiudere tutto”. Il presidente della Regione aveva chiarito anche che “ho sentito il responsabile della nostra Protezione Civile e la situazione per il momento è sotto controllo. Attendiamo una valutazione attendibile, seria, rigorosa da parte delle strutture scientifiche che devono dirci qual e’ il livello di prevenzione a cui dobbiamo arrivare”. Dopo le richieste inoltrate questa mattina, è arrivata così luce verde dal Ministero, con la firma di Musumeci attesa per il pomeriggio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews