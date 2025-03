Salvo D’Acquisto, il ricordo del fratello nella scuola in cui ha studiato

Condividi

Un’emozione palpabile ha avvolto la scuola Vanvitelli di Napoli, dove Alessandro D’Acquisto, fratello del vicebrigadiere dei carabinieri Salvo D’Acquisto, ha ripercorso i passi del fratello eroe. Un ritorno speciale, reso ancora più significativo dal recente decreto del Papa che avvia il processo di beatificazione di Salvo, sacrificatosi a soli 23 anni per salvare la vita di 22 innocenti dalla furia nazista.

“Non è la prima volta che torno qui, ma quest’anno è speciale”, ha dichiarato Alessandro, 88 anni, ultimo dei cinque fratelli D’Acquisto. “Spero che Salvo possa ora rivolgersi a Dio per cercare di migliorare il mondo e per i pericoli che corriamo in questo momento”. Un appello accorato, quello di Alessandro, che ha vissuto gli orrori della guerra e che invita tutti a pregare per la pace.

Ad accompagnare Alessandro, la figlia Germana, docente di inglese e nipote dell’eroe, che ha sottolineato l’importanza del messaggio di pace trasmesso da Salvo, soprattutto in questi tempi bui. “Ritengo che siano importanti le parole del Santo Padre e quanto è scritto dall’ordinariato militare quando sottolineano il messaggio di questa figura proprio nell’ottica della pace, considerati i tempi bui attuali, e ancora quanto forte e attuale sia per le nuove generazioni ciò che una figura come la sua può trasmettere”.

La dirigente della Vanvitelli, Ida Francioni, ha mostrato con orgoglio il registro della III C, anno 1928-29, dove Salvo D’Acquisto era un alunno modello, con “giudizi lodevoli, anche in asteggio, cioè la calligrafia”. “I nostri alunni conoscono la sua storia e lo sentono ‘uno di loro'”, ha aggiunto la dirigente, ricordando il monumento dedicato all’eroe all’ingresso della scuola.

Alessandro ha condiviso i suoi ricordi del fratello, descrivendolo come un uomo “riflessivo, sereno, di grande moralità. Un esempio”. Ha poi citato le parole della madre Ines, che in un’intervista degli anni Sessanta aveva espresso il desiderio di vedere gli uomini amarsi l’un l’altro. Tre alunni della Vanvitelli hanno ricordato la lezione di Salvo, “di quanto ogni persona è importante e che la cosa più preziosa è la vita”. Hanno raccontato di quando, a dieci anni, Salvo lavorava per aiutare la famiglia o portava cesti di frutta e un sorriso agli ammalati in ospedale.













