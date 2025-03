Missione Scudetto: 10 finali e 75 giorni di fuoco per il Napoli di Conte. Il brasiliano Neres torna in gruppo

Condividi

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Settantacinque giorni, dieci finali, un solo obiettivo: lo scudetto. La Serie A si prepara a un rush finale al cardiopalma, con Napoli, Inter e Atalanta pronte a darsi battaglia fino all’ultima giornata, prevista per il prossimo 25 maggio.

La buona notizia per il Napoli arriva dall’infermeria: David Neres è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere convocato già per la trasferta di domenica mattina (ore 12:30) a Venezia. Anche Scott McTominay ha smaltito l’affaticamento muscolare e Pasquale Mazzocchi è arruolabile. L’unico indisponibile rimane Frank Zambo Anguissa, ma Antonio Conte spera di recuperarlo presto.

Ecco, tappa per tappa, il cammino che attende il Napoli: Venezia in trasferta, nonostante il penultimo posto, la squadra di Eusebio Di Francesco è reduce da tre pareggi consecutivi e non è ancora rassegnata alla retrocessione. L’orario (12:30) è un’incognita. Milan in casa, i rossoneri sono sempre motivati al Maradona. Partita difficile, soprattutto dopo la sosta. Bologna in trasferta, trasferta insidiosa contro una delle squadre più in forma del girone di ritorno. Il Bologna, però, avrà la testa anche alla semifinale di Coppa Italia. Empoli in casa, turno sulla carta favorevole. L’Empoli è in caduta libera verso la retrocessione. Monza in trasferta, l’ultima in classifica non dovrebbe impensierire il Napoli. Torino in casa, i granata hanno perso il treno per l’Europa e non dovrebbero avere particolari motivazioni. Lecce in trasferta, trasferta insidiosa, soprattutto per il caldo. Genoa in casa, il Genoa è salvo e non ha ambizioni europee. Parma in trasferta, l’ultima trasferta della stagione. La posizione in classifica del Parma sarà determinante. Cagliari in casa, gran finale al Maradona. Difficile che il Cagliari possa impensierire il Napoli.

Dieci partite, dieci finali. Il Napoli è pronto a giocarsi tutto in questi 75 giorni di fuoco.













