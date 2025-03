Pompei sogna il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027: oggi la decisione

Condividi

Visite: 35

32 Visite

Ore di febbrile attesa per Pompei, che si gioca il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 nella Sala Spadolini di Roma. La città campana, con il suo inestimabile patrimonio archeologico e la forte spiritualità legata alla figura di Bartolo Longo, si presenta con il progetto “Pompei Continuum”, forte del sostegno di oltre cento comuni.

A contendersi il prestigioso riconoscimento, insieme a Pompei, altre nove città: Alberobello, Brindisi e Gallipoli dalla Puglia, La Spezia e Savona dalla Liguria, Aliano dalla Basilicata, Pordenone dal Friuli-Venezia Giulia, Reggio Calabria e l’altra campana Sant’Andrea di Conza.

Il progetto di Pompei punta sulla rigenerazione urbana, con investimenti che superano i 30 milioni di euro, e sulla sostenibilità, uno dei pilastri fondanti di “Pompei Continuum”. Tra le opere già realizzate o in fase di ultimazione, spiccano la riqualificazione di Piazza Bartolo Longo e il parcheggio interrato di Via Fucci, interventi che mirano a migliorare l’accoglienza dei milioni di turisti e pellegrini che ogni anno visitano la città.

Con oltre 4 milioni di biglietti staccati nel 2023 dal Parco Archeologico e 2 milioni di pellegrini al Santuario della Madonna del Rosario, Pompei si conferma una meta di grande attrattiva. La candidatura a Capitale della Cultura 2027 prevede un ulteriore impulso alle attività culturali, con un budget di quasi 5 milioni di euro.

Il sindaco Carmine Lo Sapio sottolinea come “Pompei Continuum” rappresenti “una visione che incarna il potenziale di una nazione intera intenta a rilanciare la propria valenza culturale”. Leonardo Valle, CEO di Cethegus, esprime la sua soddisfazione per il sostegno ricevuto e per l’inserimento di Pompei nel programma “Cantiere Città”, che garantirà il supporto del Ministero e del Governo per la realizzazione dei progetti.

L’attesa è palpabile, mentre Pompei e le altre finaliste incrociano le dita. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027 potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la città, un’opportunità unica per valorizzare il suo patrimonio e proiettarsi verso un futuro di sviluppo sostenibile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews