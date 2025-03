Condividi

Questa notte i carabinieri di Giugliano sono intervenuti nell’ospedale locale per un’aggressione.

Un 48enne è stato visitato e poi dimesso dal pronto soccorso. Ritenendo che la visita non fosse stata approfondita è tornato nel pronto soccorso e ha aggredito l’infermiere che l’aveva controllato.

La vittima non ha riportato lesioni. Indagini in corso per ricostruire dinamica.













