Dieci milioni per la cultura in Campania: un’iniezione di fiducia per 10.000 lavoratori

I governatore della Campania Vincenzo De Luca ha presentato il nuovo bando regionale da 10 milioni di euro destinato alle imprese culturali e creative campane. Un’iniziativa che non solo mira a sostenere un settore che dà lavoro a oltre 10.000 persone, ma che rappresenta anche un segnale forte dell’importanza che la Regione attribuisce alla cultura come motore di sviluppo economico e sociale.

Il bando, che prevede due linee di finanziamento, offre contributi a fondo perduto fino a 200.000 euro per progetti singoli e fino a 400.000 euro per progetti aggregati. Una boccata d’ossigeno per le tante imprese culturali campane, dalle sale cinematografiche alle piccole compagnie teatrali, che senza questi finanziamenti rischierebbero la chiusura.

Ma il bando non è l’unica novità. De Luca ha annunciato anche importanti investimenti per il restyling del conservatorio di San Pietro a Majella, un patrimonio della cultura mondiale che verrà finalmente restituito al suo antico splendore. E non solo: in cantiere ci sono anche progetti per la ristrutturazione del centro di produzione Rai di Napoli e per la realizzazione del primo “cineporto” italiano, una struttura per le riprese subacquee che manca nel nostro Paese.

Oltre agli investimenti, De Luca ha annunciato la sua partecipazione alla manifestazione del 15 marzo a Roma “Una piazza per l’Europa, tante città un’unica voce”. Un’occasione per ribadire l’importanza della diplomazia e dei rapporti multilaterali come strumenti per la costruzione della pace.

I dati parlano chiaro: in Campania il settore culturale è in crescita e rappresenta un’importante fonte di occupazione e di ricchezza. Un settore che, grazie al sostegno della Regione, potrà continuare a crescere e a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della Campania.