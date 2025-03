Il Centrodestra si prepara per le regionali: Forza Italia e Lega in campo a Napoli

Il centrodestra campano si prepara a scaldare i motori in vista delle regionali d’autunno, con una serie di iniziative politiche a Napoli e Salerno. Inizia Forza Italia, con due appuntamenti chiave: il congresso provinciale di Napoli e quello cittadino di Salerno. Questo fine settimana, il ministro dell’Università, Annamaria Bernini, aprirà il congresso a Napoli, mentre Maurizio Gasparri, presidente del gruppo senatori, presiederà quello di Salerno. Un’occasione per eleggere i nuovi segretari e rafforzare la struttura del partito sul territorio. Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia, ha annunciato anche l’ingresso di sei consiglieri comunali di Ischia, segnando un ulteriore consolidamento del partito.

Sabato 15 marzo sarà anche la volta del vicepremier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che parteciperà al congresso di Napoli, confermando l’impegno di Forza Italia per la Campania. Con ogni probabilità presenta anche Paolo Barelli in città nella duplice veste anche di presidente della Federazione Italiana Nuoto per la Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto alla piscina Scandone.

Venerdì 21 marzo sarà la Lega a scendere in campo a Città della Scienza con un’iniziativa sulla sicurezza e legalità, temi di grande rilevanza per la cittadinanza. A guidare l’evento ci saranno il leader del partito, Matteo Salvini, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Quest’ultimo, indicato più volte come possibile candidato governatore, ha però smentito ogni ipotesi di candidatura, poiché ritenuto indispensabile al Viminale.

Nonostante le iniziative in programma, i giochi politici sono ancora sospesi in attesa della decisione della Consulta sul terzo mandato di Vincenzo De Luca, attuale presidente della Regione Campania. La sentenza, che dovrebbe arrivare il 9 aprile, avrà un impatto decisivo sugli scenari elettorali della regione