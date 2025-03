Il Sindaco Manfredi è a Roma: oggi incontro con la premier Meloni

Quarantotto ore intense per il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, che tra ieri e oggi è stato e sarà impegnato in una serie di incontri cruciali a Roma, spaziando dalla lotta alle infiltrazioni mafiose negli enti locali alla riqualificazione delle periferie napoletane.

Ieri, in audizione alla Commissione parlamentare antimafia, Manfredi ha presentato proposte di modifica al Testo unico degli enti locali (Tuel) per rafforzare gli strumenti di contrasto alle infiltrazioni mafiose. Tra le principali richieste, una definizione più chiara dei reati che portano allo scioglimento dei Comuni, l’introduzione di una fase di contraddittorio per consentire agli enti di difendersi e il rafforzamento dei provvedimenti intermedi, come la vigilanza rafforzata. Inoltre, Manfredi ha sottolineato la necessità di intervenire anche sulle strutture amministrative, spesso rimaste indenni dopo lo scioglimento degli organi politici.

Sempre ieri, il sindaco ha siglato un protocollo d’intesa con la Conferenza dei rettori delle Università italiane (Crui), sancendo un’alleanza tra Università e Comuni per valorizzare al massimo le potenzialità delle due istituzioni.

Oggi, invece, il sindaco di Napoli sarà ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni e dal capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per discutere del “Modello Caivano” e del Piano periferie. Al centro del vertice, la riqualificazione di aree critiche come Scampia e il Rione Berlingieri, lo smantellamento del campo Rom di Cupa Perillo e il recupero della piscina di Secondigliano. Un piano da 80 milioni di euro, con i cantieri che dovrebbero partire in primavera.

Nel pomeriggio, poi, la partecipazione alla Cabina di regia su Bagnoli, presieduta dal ministro della Coesione, Tommaso Foti. Sul tavolo, il cambio di destinazione d’uso della colmata a mare, trasformata in una terrazza con lidi pubblici, e il futuro del Parco dello sport, che sarà completato entro 12 mesi. Infine, si è discusso dell’armonizzazione del Piano Bagnoli con quello dei Campi Flegrei, colpiti dal bradisismo.

La premier Meloni e il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, hanno destinato 1,25 miliardi di euro dal Fondo sviluppo e coesione per ultimare la bonifica e la rigenerazione urbana del sito ex Italsider. La Cabina di regia ha preso atto del cambio di destinazione d’uso della colmata a mare e ha discusso del futuro del Parco dello sport, la cui gestione potrebbe essere affidata a privati o al Coni